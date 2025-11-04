Бійці спецпризначення показали кадри боїв у Покровську

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Групи спеціального призначення 3-го полку Сил спецоперацій ведуть прямі дії у Покровську. В мережі показали кадри вуличних боїв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сил спецпризначення.

На оприлюдненому нині відео – фрагменти роботи однієї із тактичних груп 3-го полку. На кадрах видно, як спецпризначенці зачищають від ворога міську забудову.

Нагадаємо, у місті Покровськ Донецької області триває спільна операція Головного управління розвідки та Збройних Сил України. За даними командування, локальний контрнаступ вже дає позитивні результати.