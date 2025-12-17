В Україні можуть запровадити новий податок
Новий податок може зачепити доходи українців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву народного депутата Романа Костенка.
На його думку, потрібно запровадити новий податок 2-3% із доходу українців. Ці гроші будуть надходити на депозити військовослужбовцям, які боронять країну від РФ.
Як повідомлялось, у Кабміні працюють над створенням окремого Фонду відбудови. Щоб наповнити його можуть запровадити окремий податок. В уряді кажуть, що створення такого фонду і пошук джерел для його наповнення – це вимушений крок у післявоєнній відбудові України.
