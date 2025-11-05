Стало відомо, скільки людей досі залишаються у Костянтинівці на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У місті Костянтинівка Донецької області ще залишається близько 5 тисяч мирних жителів

Про це на онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"У самій Костянтинівці залишається близько 5 000, а у громаді трошки більше – десь 5200 осіб. Це дані, які надають місцеві органи влади. З Костянтинівки спецтранспортом ще є поодинокі евакуації… Логістика тяжка, все прострілюється, але це ще не Покровськ і не Мирноград", – зазначив він.

Нагадаємо, станом на початок 2022 року, чисельність населення міста Костянтинівка становила понад 78 тисяч осіб.

Як повідомлялось, на Донеччині викрили 59-річного агента, який наводив "Ланцети" на Костянтинівку. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.