18:48  17 грудня
Українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині
16:14  17 грудня
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2025, 18:48

Українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині

17 грудня 2025, 18:48
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Силах Спеціальних операцій (ССО) показали відео знищення артилерійського складу окупантів у Луганській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ССО ЗСУ.

Як зазначається, що ураження ворожого складу відбулося в ніч на 17 грудня силами підрозділів front-strike ССО. Об’єкт належав 101-й окремій бригаді матеріально-технічного забезпечення 51-ї армії окупаційних військ РФ.

Склад окупантів було уражено ударними безпілотниками FP-2.

Внаслідок операції було знищено велику кількість боєприпасів ворога.

Раніше бійці ССО завдали удару по складах БпЛА в Донецьку та палива на території тимчасово окупованої Луганщини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Луганська область ССО ЗСУ війна спецоперація відео втрати росіян
"Азовці" показали, як знищують окупантів на Донеччині
17 грудня 2025, 14:19
Сирський заявив, що РФ наростила майже мільйонне угруповання для стратегічного наступу на Україну
17 грудня 2025, 13:33
За добу ЗСУ ліквідували понад 1700 росіян – Генштаб
17 грудня 2025, 10:48
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
На Донеччині антидронові групи поліції за 2 місяці знищили понад 900 ворожих БпЛА
17 грудня 2025, 19:42
"Вони дивляться, вибачте, слинку ковтають": акторка Анна Саліванчук пояснила, чому вона зараз не ходить на побачення
17 грудня 2025, 19:30
Суд відхилив апеляцію: Ігор Коломойський залишається під вартою
17 грудня 2025, 19:25
На Вінниччині судили солдата, який втік зі служби після боїв під Бахмутом
17 грудня 2025, 19:15
Понад пів мільярда бюджетного фінансування партії "Слуга Народу" на ЗСУ: Олена Шуляк відзвітувала за 4 роки керівництва політсилою
17 грудня 2025, 18:59
Внаслідок обстрілів Нікопольщини загинула 76-річна жінка, поранений чоловік
17 грудня 2025, 18:57
Попросив "відсипати": у Львові митник допомагав перевезти контрабанду злитками золота
17 грудня 2025, 18:45
Україна тримає фронт не лише за себе. Ми сковуємо Росію, щоб вона не пішла далі
17 грудня 2025, 18:37
В Одесі попрощалися з капітаном поліції Ігорем Корнієвським, який загинув на Донеччині
17 грудня 2025, 18:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »