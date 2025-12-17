Українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині
В Силах Спеціальних операцій (ССО) показали відео знищення артилерійського складу окупантів у Луганській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ССО ЗСУ.
Як зазначається, що ураження ворожого складу відбулося в ніч на 17 грудня силами підрозділів front-strike ССО. Об’єкт належав 101-й окремій бригаді матеріально-технічного забезпечення 51-ї армії окупаційних військ РФ.
Склад окупантів було уражено ударними безпілотниками FP-2.
Внаслідок операції було знищено велику кількість боєприпасів ворога.
Раніше бійці ССО завдали удару по складах БпЛА в Донецьку та палива на території тимчасово окупованої Луганщини.
