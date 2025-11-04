12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 13:29

Росіяни просунулися у Харківській і Донецькій областях

04 листопада 2025, 13:29
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Війська РФ просунулися у Харківській області, а також в агломерації Покровська на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на DeepState.

За даними аналітиків, окупанти просунувся поблизу Борівської Андріївки у Харківські області.

Водночас в Донецькій області росіяни просунулися поблизу, Карпівки, Козацького та у самому Покровську.

Як повідомлялось, Сили "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України проводять операцію в одному з важливих районів Покровська на Донеччині. Деталі операції поки не розголошуються з міркувань безпеки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Донецька область війна фронт РФ DeepState
Наслідки нічної атаки на Харківщині: серед постраждалих – рятувальники
04 листопада 2025, 09:39
РФ атакувала Україну шістьма ракетами С-300, балістикою та дронами: скільки цілей вдалось збити
04 листопада 2025, 09:27
На Донеччині через російські обстріли загинули дві людини, ще двоє – поранені
04 листопада 2025, 08:23
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
04 листопада 2025, 15:18
$7 тисяч за втечу з України: на Одещині затримали держслужбовця за переправлення ухилянтів
04 листопада 2025, 15:03
Подвійне вбивство на Рівненщині: загинули жінка та її брат
04 листопада 2025, 14:48
Жителі Херсонщини втратили понад 220 000 грн через інтернет-шахраїв
04 листопада 2025, 14:46
У Полтаві судили медика, який торгував інвалідністю для ухилянтів
04 листопада 2025, 14:45
У Чернівцях ексінспекторка у нетверезому стані спричинила смертельну аварію
04 листопада 2025, 14:34
На Харківщині окупанти вбили двох мирних людей, які тримали в руках білий прапор
04 листопада 2025, 14:19
РФ у жовтні скинула на Україну рекордну кількість КАБів
04 листопада 2025, 14:08
Сергія Лещенка викликали до Верховної Ради через ініціативу "УЗ-3000"
04 листопада 2025, 13:58
У Дніпрі загинула волонтерка та співачка після ДТП у центрі міста 29 жовтня
04 листопада 2025, 13:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »