Росіяни просунулися у Харківській і Донецькій областях

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Війська РФ просунулися у Харківській області, а також в агломерації Покровська на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на DeepState.

За даними аналітиків, окупанти просунувся поблизу Борівської Андріївки у Харківські області.

Водночас в Донецькій області росіяни просунулися поблизу, Карпівки, Козацького та у самому Покровську.

Як повідомлялось, Сили "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України проводять операцію в одному з важливих районів Покровська на Донеччині. Деталі операції поки не розголошуються з міркувань безпеки.