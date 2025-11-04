Росіяни просунулися у Харківській і Донецькій областях
Війська РФ просунулися у Харківській області, а також в агломерації Покровська на Донеччині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на DeepState.
За даними аналітиків, окупанти просунувся поблизу Борівської Андріївки у Харківські області.
Водночас в Донецькій області росіяни просунулися поблизу, Карпівки, Козацького та у самому Покровську.
Як повідомлялось, Сили "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України проводять операцію в одному з важливих районів Покровська на Донеччині. Деталі операції поки не розголошуються з міркувань безпеки.
