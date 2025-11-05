Фото: ДЕПАРТАМЕНТ КАРНОГО РОЗШУКУ

Правоохоронці розслідують обставини трагічного випадку, який стався в одному з сіл області

Про це повідомляє Департамент карного розшуку, передає RegioNews.

До поліції надійшло повідомлення про смерть місцевого жителя. На місці події оперативники виявили тіло 39-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. За попередніми даними, напередодні загиблий перебував у будинку знайомого. Чоловіки разом вживали алкогольні напої, після чого між ними спалахнув конфлікт.

Під час суперечки словесна перепалка переросла у бійку. За інформацією правоохоронців, в ході сутички один із чоловіків схопив кувалду, яка знаходилася у приміщенні, і завдав опоненту удару по голові. Потерпілий загинув на місці. Поліцейські оперативно встановили особу можливого нападника – ним виявився 46-річний мешканець того ж села.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та готували підозру у вчиненні тяжкого злочину. Однак затримати фігуранта не вдалося. За інформацією правоохоронних органів, через добу після інциденту чоловік раптово помер. У нього зупинилося серце.

Правоохоронці продовжують збирати докази та встановлювати всі обставини події. Як зазначають у поліції, конфлікт, спровокований вживанням алкоголю, призвів до загибелі двох людей. Оперативні дії та слідчі заходи тривають.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці зупинили чоловіка, який розтрощив кувалдою службове авто поліції та погрожував їм косою. З'ясувалося, що фігурант нещодавно вийшов із місць позбавлення волі, де відбував покарання за зґвалтування.