18:48  17 грудня
Українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині
16:14  17 грудня
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
UA | RU
UA | RU
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
17 грудня 2025, 18:37

Україна тримає фронт не лише за себе. Ми сковуємо Росію, щоб вона не пішла далі

17 грудня 2025, 18:37
Читайте также на русском языке
Уявімо таке – США дотискають нас до рішення про виведення військ із Донбасу
Уявімо таке – США дотискають нас до рішення про виведення військ із Донбасу
фото: tsn.ua
Читайте также
на русском языке

Всі аплодують: "О, нарешті довгоочікуваний мир!" (в труні має перевернутися премʼєр Чемберлен). Але що буде далі? Путін так просто розверне армію і відправить її в тил – усіх цих покидьків, навчених вбивати, усіх зеків, випущених з тюрем, усіх командирів, які планували операції зі знищення українців? Дуже сумніваюсь. Бо для путіна війна – це від самого початку було не про Донбас. І навіть не про Україну (хоч ми є невід'ємною частиною цього геополітичного пазлу, який досі не дає Кремлю почати відбудовувати нову російську імперію).

Для путіна ця війна від самого початку була про місце Росії в світі. Про можливість бути одним із полюсів сили. Поруч із Сі та Трампом. І якщо Україна перестане бути ареною, що далі? Куди буде перенаправлена сила, щоб вибити собі той полюс? Країни Балтії? Польща? Казахстан?

Що кажуть дослідження про політичний фанатизм?

Політичний фанатизм – це не просто жорсткі переконання, це структурно інший спосіб сприйняття реальності, де загроза ідентичності живить екстремальні дії. Як писав Ерік Хофер у класичній праці "The True Believer", фанатики "не просто вірять у свою ідею, вони ідентифікують себе з нею, і тому їхня віра стає нерозривною частиною їхньої особистості".

Сучасні психологічні дослідження підтверджують це: фанатизм живиться внутрішнім страхом втрати контролю та ідентичності, тому компроміси не працюють. Один із ключових висновків таких досліджень, які я вивчав останні тижні, каже: "Фанатичне мислення не реагує на факти. Воно реагує на символи, загрози і демонстрацію сили" (PMC, 2023). Інше дослідження пояснює: "Фанатизм - це не про впевненість у своїй правоті. Це про страх перед тим, що твоя правда буде знищена". Це не дискусія. Це війна переконань, у якій переможе не той, хто скаже переконливіше, а той, хто не дасть себе зламати" (ResearchGate, 2022)

Чому угоди не працюють з фанатиками?

"З фанатиками не ведуть переговори – з ними встановлюють кордони і межі дій". Це не цитата з політичної брошури, а науковий висновок з психології конфліктів. В одній із аналітик турецького Університету Юскюдар прямо зазначається таке: "Фанатизм розширюється там, де йому не чинять опору. Відсутність реакції сприймається як слабкість і стимулює ескалацію" (Uskudar University, 2023).

Чому геополітична логіка Росії не змінилася?

З нашого боку, логічно хотіти одного – аби від нас нарешті відстали. Але російська логіка зовсім інша. Стратегія Росії не зміниться. Вони не шукають миру, бо вони шукають нових слабких точок, через які можна перекроїти карту сили у світі. Байдуже, де це буде. І на якому континенті.

І тут виникає питання: чи на Заході хтось справді дивиться на два кроки вперед? Чи там просто "не хочуть дивитися вгору" як у тій відомій іронічній стрічці 2021 року?

Моє відчуття, що ми стоїмо на порозі серйознішого зламу. І передумови до більш глобальних викликів – уже в 2027-му. Бо Україна тримає фронт не лише за себе. Ми сковуємо Росію, щоб вона не пішла далі. Не пішла з хаосом туди, де її досі не чекають, або відганяють від себе думку, що рядовому естонцю, німцю чи данцю, можливо, ще в цьому десятилітті доведеться ставати оператором дрону чи освоювати практики керування БМП.

І коли ми бачимо спроби "Мюнхена-2", нам треба розуміти, що процес зникнення проблем на цьому не завершиться. Він лише масштабуватиметься, бо хаос було випущено з пляшки ще у 2007-му і путіну ніхто не дав по руках ще на етапі складання усіх цих планів про повернення до Варшавського договору-2.

Стратегія Кремля з того часу нікуди не зникла, вона стала частиною російського суспільного дискурсу. І разом із путіним зародилася величезна частина системи, яка мріє про реванш, про психологічне і культурне завоювання Європи. Якщо не танками, то пропагандою, страхом, впливом. Бо Росія сьогодні ламає не лише нас. Вона ламає саму ідею мирного співіснування.

Що далі?

І от у чому головне: ця система не лікується. Її не переконаєш. Бо коли ти одержимий, коли твоя віра в "місію" сильніша за раціональність – ти не чуєш аргументів. Це як ісламіст, якого намагаєшся переконати в абсурдності джихаду проти "невірних".

Єдиний варіант – гамівна сорочка. Тиск. Стратегія стримування. І розуміння, що з фанатиками не укладають довгострокові мирні угоди. Їх просто ізолюють.

Тому питання не в тому, чи переконає Захід Путіна. Питання – коли Захід переконає себе, що з таким типом загрози не розмовляють – його лише зупиняють. Якщо не хочуть, щоб вже завтра людина з пригожинським молотом не опинилась у тебе на порозі.

Вибачте, що особливо без оптимізму.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США РФ Україна політика війна
Стало відомо, хто із союзників і як допомагав Україні у листопаді
17 грудня 2025, 17:46
Сирський заявив, що РФ наростила майже мільйонне угруповання для стратегічного наступу на Україну
17 грудня 2025, 13:33
ЗСУ відкинули окупантів від Куп'янська та контролюють майже 90% міста – Сирський
17 грудня 2025, 12:17
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
На Донеччині антидронові групи поліції за 2 місяці знищили понад 900 ворожих БпЛА
17 грудня 2025, 19:42
"Вони дивляться, вибачте, слинку ковтають": акторка Анна Саліванчук пояснила, чому вона зараз не ходить на побачення
17 грудня 2025, 19:30
Суд відхилив апеляцію: Ігор Коломойський залишається під вартою
17 грудня 2025, 19:25
На Вінниччині судили солдата, який втік зі служби після боїв під Бахмутом
17 грудня 2025, 19:15
Понад пів мільярда бюджетного фінансування партії "Слуга Народу" на ЗСУ: Олена Шуляк відзвітувала за 4 роки керівництва політсилою
17 грудня 2025, 18:59
Внаслідок обстрілів Нікопольщини загинула 76-річна жінка, поранений чоловік
17 грудня 2025, 18:57
Українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині
17 грудня 2025, 18:48
Попросив "відсипати": у Львові митник допомагав перевезти контрабанду злитками золота
17 грудня 2025, 18:45
В Одесі попрощалися з капітаном поліції Ігорем Корнієвським, який загинув на Донеччині
17 грудня 2025, 18:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »