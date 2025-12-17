18:48  17 грудня
Українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині
16:14  17 грудня
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
17 грудня 2025, 17:46

Стало відомо, хто із союзників і як допомагав Україні у листопаді

17 грудня 2025, 17:46
фото: tsn.ua
Журналіст Остап Дроздов опублікував звіт західною допомоги Україні за підсумками листопада 2025 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на його Телеграм-канал.

МВФ

• Домовлено про новий кредит: 8,2 млрд доларів на 4 роки.

• Щоб отримати його, Україна мусить: розширити базу оподаткування, впровадити податок на цифрові платформи, усунути митні лазівки, поміняти керівника митниці, скасувати пільгове ПДВ, девальвувати гривню.

Світовий Банк

• 50 млн доларів на середній бізнес.

• 12 млн доларів на медицину.

Європейський банк реконструкції та розвитку

• 22 млн євро на газові станції.

• 11 млн євро на будівництво заводу.

Європейський інвестиційний банк

15 млн євро на централізоване теплопостачання.

ЄС

• 6 млрд євро прямо в бюджет.

• 19,5 млн євро на модернізацію 15 ПТУ.

Німеччина

• 170 млн євро на зиму.

• 32 млн євро на енергетику.

• У 2026 році дасть 11,5 млрд євро (на артилерію, дрони й заміну 2 петріотів).

Велика Британія

• Крилаті ракети "Storm Shadow" для ударів по росії (250 км).

• Запущено 2 нові дронні заводи.

• У 2026 році дадуть 1 млрд доларів.

Франція

Рибальські сітки як антидронний захист (довжиною 280 км).

Данія

• 217 млн доларів на зброю

• 1,3 млн євро на знищену культуру.

Норвегія

46 млн доларів на продовольство.

Литва

Реабілітація 300 дітей, повернутих з окупації.

Латвія

21 бронетранспортер.

Естонія

3 млн євро на старлінки.

Раніше у ЄС заявили, що війну РФ проти України треба завершити до 24 лютого. Відповідну заяву зробили у Чеській Республіці.

В Україні можуть запровадити новий податок
17 грудня 2025, 17:21
Україна отримала 70 000 доз вакцини, яка захищає дітей від п'яти інфекцій
17 грудня 2025, 10:49
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
На Донеччині антидронові групи поліції за 2 місяці знищили понад 900 ворожих БпЛА
17 грудня 2025, 19:42
"Вони дивляться, вибачте, слинку ковтають": акторка Анна Саліванчук пояснила, чому вона зараз не ходить на побачення
17 грудня 2025, 19:30
Суд відхилив апеляцію: Ігор Коломойський залишається під вартою
17 грудня 2025, 19:25
На Вінниччині судили солдата, який втік зі служби після боїв під Бахмутом
17 грудня 2025, 19:15
Понад пів мільярда бюджетного фінансування партії "Слуга Народу" на ЗСУ: Олена Шуляк відзвітувала за 4 роки керівництва політсилою
17 грудня 2025, 18:59
Внаслідок обстрілів Нікопольщини загинула 76-річна жінка, поранений чоловік
17 грудня 2025, 18:57
Українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині
17 грудня 2025, 18:48
Попросив "відсипати": у Львові митник допомагав перевезти контрабанду злитками золота
17 грудня 2025, 18:45
Україна тримає фронт не лише за себе. Ми сковуємо Росію, щоб вона не пішла далі
17 грудня 2025, 18:37
В Одесі попрощалися з капітаном поліції Ігорем Корнієвським, який загинув на Донеччині
17 грудня 2025, 18:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
