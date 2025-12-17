Стало відомо, хто із союзників і як допомагав Україні у листопаді

фото: tsn.ua

Журналіст Остап Дроздов опублікував звіт західною допомоги Україні за підсумками листопада 2025 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на його Телеграм-канал.

МВФ

• Домовлено про новий кредит: 8,2 млрд доларів на 4 роки.

• Щоб отримати його, Україна мусить: розширити базу оподаткування, впровадити податок на цифрові платформи, усунути митні лазівки, поміняти керівника митниці, скасувати пільгове ПДВ, девальвувати гривню.

Світовий Банк

• 50 млн доларів на середній бізнес.

• 12 млн доларів на медицину.

Європейський банк реконструкції та розвитку

• 22 млн євро на газові станції.

• 11 млн євро на будівництво заводу.

Європейський інвестиційний банк

15 млн євро на централізоване теплопостачання.

ЄС

• 6 млрд євро прямо в бюджет.

• 19,5 млн євро на модернізацію 15 ПТУ.

Німеччина

• 170 млн євро на зиму.

• 32 млн євро на енергетику.

• У 2026 році дасть 11,5 млрд євро (на артилерію, дрони й заміну 2 петріотів).

Велика Британія

• Крилаті ракети "Storm Shadow" для ударів по росії (250 км).

• Запущено 2 нові дронні заводи.

• У 2026 році дадуть 1 млрд доларів.

Франція

Рибальські сітки як антидронний захист (довжиною 280 км).

Данія

• 217 млн доларів на зброю

• 1,3 млн євро на знищену культуру.

Норвегія

46 млн доларів на продовольство.

Литва

Реабілітація 300 дітей, повернутих з окупації.

Латвія

21 бронетранспортер.

Естонія

3 млн євро на старлінки.

Раніше у ЄС заявили, що війну РФ проти України треба завершити до 24 лютого. Відповідну заяву зробили у Чеській Республіці.