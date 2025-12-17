Стало відомо, хто із союзників і як допомагав Україні у листопаді
Журналіст Остап Дроздов опублікував звіт західною допомоги Україні за підсумками листопада 2025 року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на його Телеграм-канал.
МВФ
• Домовлено про новий кредит: 8,2 млрд доларів на 4 роки.
• Щоб отримати його, Україна мусить: розширити базу оподаткування, впровадити податок на цифрові платформи, усунути митні лазівки, поміняти керівника митниці, скасувати пільгове ПДВ, девальвувати гривню.
Світовий Банк
• 50 млн доларів на середній бізнес.
• 12 млн доларів на медицину.
Європейський банк реконструкції та розвитку
• 22 млн євро на газові станції.
• 11 млн євро на будівництво заводу.
Європейський інвестиційний банк
15 млн євро на централізоване теплопостачання.
ЄС
• 6 млрд євро прямо в бюджет.
• 19,5 млн євро на модернізацію 15 ПТУ.
Німеччина
• 170 млн євро на зиму.
• 32 млн євро на енергетику.
• У 2026 році дасть 11,5 млрд євро (на артилерію, дрони й заміну 2 петріотів).
Велика Британія
• Крилаті ракети "Storm Shadow" для ударів по росії (250 км).
• Запущено 2 нові дронні заводи.
• У 2026 році дадуть 1 млрд доларів.
Франція
Рибальські сітки як антидронний захист (довжиною 280 км).
Данія
• 217 млн доларів на зброю
• 1,3 млн євро на знищену культуру.
Норвегія
46 млн доларів на продовольство.
Литва
Реабілітація 300 дітей, повернутих з окупації.
Латвія
21 бронетранспортер.
Естонія
3 млн євро на старлінки.
Раніше у ЄС заявили, що війну РФ проти України треба завершити до 24 лютого. Відповідну заяву зробили у Чеській Республіці.