Попросив "відсипати": у Львові митник допомагав перевезти контрабанду злитками золота

Ілюстративне фото

У Львові судили митника, який допомагав перевезти контрабанду за хабар. Відомо, що жінка перевозила з Польщі золоті злитки вагою майже 2,5 кілограма

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Зазначається, що до схеми причетний головний державний інспектор відділу митного оформлення "Яворів". Він переконав жінку, що допоможе їй перевезти з Польщі 2,5 кілограма золота. За це він попросив хабар: 150-200 гривень за кожен грам вивезеного золота. Загалом вийшло 8 800 доларів.

Таким чином львів’янка на пункті пропуску "Грушів-Будомєж" через "Зелений коридор" вивезла з України золоті злитки вагою близько 1,8 кілограма. Правоохоронці затримали митника, коли він отримував черговий хабар у розмірі 6 600 доларів.

На суді митник визнав свою провину. Суд призначив його покарання у виді штрафу із врахуванням ч. 2 ст. 53 КК України в розмірі 19200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 326 тисяч 400 гривень.

