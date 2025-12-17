18:48  17 грудня
Українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині
16:14  17 грудня
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
17 грудня 2025, 18:45

Попросив "відсипати": у Львові митник допомагав перевезти контрабанду злитками золота

17 грудня 2025, 18:45
Ілюстративне фото
У Львові судили митника, який допомагав перевезти контрабанду за хабар. Відомо, що жінка перевозила з Польщі золоті злитки вагою майже 2,5 кілограма

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Зазначається, що до схеми причетний головний державний інспектор відділу митного оформлення "Яворів". Він переконав жінку, що допоможе їй перевезти з Польщі 2,5 кілограма золота. За це він попросив хабар: 150-200 гривень за кожен грам вивезеного золота. Загалом вийшло 8 800 доларів.

Таким чином львів’янка на пункті пропуску "Грушів-Будомєж" через "Зелений коридор" вивезла з України золоті злитки вагою близько 1,8 кілограма. Правоохоронці затримали митника, коли він отримував черговий хабар у розмірі 6 600 доларів.

На суді митник визнав свою провину. Суд призначив його покарання у виді штрафу із врахуванням ч. 2 ст. 53 КК України в розмірі 19200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 326 тисяч 400 гривень.

Як повідомлялось, на Закарпатті прикордонники затримали 29-річного чоловіка, який на початку грудня намагався переплисти річку Тису і потрапити до сусідньої Румунії.

Львів прикордонник хабар
17 грудня 2025
