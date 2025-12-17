18:48  17 грудня
Українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині
16:14  17 грудня
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2025, 18:57

Внаслідок обстрілів Нікопольщини загинула 76-річна жінка, поранений чоловік

17 грудня 2025, 18:57
Читайте также на русском языке
Фото: ДніпроОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом дня під обстріли потрапили одразу кілька громад Дніпропетровщини, є загибла, поранений і значні руйнування цивільних об’єктів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Протягом дня під обстрілами перебувала Нікопольщина. Російські війська завдали ударів по Нікополю, а також по Марганецькій, Мирівській, Покровській і Червоногригорівській громадах. За даними місцевої влади, противник застосовував артилерію та FPV-дрони. Вибухи фіксувалися в різних частинах району, атаки тривали з перервами.

Наслідки обстрілу Нікопольського району

Унаслідок обстрілів поранення отримав 63-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, подальше лікування відбуватиметься амбулаторно. Окрім цього, за уточненою інформацією, вчора ввечері під час удару по райцентру загинула 76-річна жінка. Правоохоронці та екстрені служби працювали на місцях влучань.

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Зруйновано або понівечено дитячий садок, чотири приватні будинки, дві господарські споруди та автомобіль. Також обірвані лінії електропередач. У Нікополі, крім магазинів, постраждали три п’ятиповерхові житлові будинки. Комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків обстрілів.

Комунальні служби ліквідовують руйнування

Окремо повідомляється про атаку по Зеленодольській громаді Криворізького району. Там ворожий безпілотник влучив у приватну оселю, будинок зазнав пошкоджень. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, Росія наростила своє угруповання військ до майже 710 тисяч бійців для ведення стратегічної наступальної операції проти України, попри колосальні втрати у живій силі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нікопольщина обстріли FPV-дрони артилерія загибла поранені Дніпропетровська область
За 15 км від фронту на Запоріжжі: 150 дітей залишаються вдома попри атаки дронів
17 грудня 2025, 15:04
На Дніпропетровщині батьки впродовж 7 років ґвалтували та знімали у порно власну доньку
17 грудня 2025, 14:20
Атака на Запоріжжя та Запорізький район: відомо про 26 постраждалих
17 грудня 2025, 13:02
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
На Донеччині антидронові групи поліції за 2 місяці знищили понад 900 ворожих БпЛА
17 грудня 2025, 19:42
"Вони дивляться, вибачте, слинку ковтають": акторка Анна Саліванчук пояснила, чому вона зараз не ходить на побачення
17 грудня 2025, 19:30
Суд відхилив апеляцію: Ігор Коломойський залишається під вартою
17 грудня 2025, 19:25
На Вінниччині судили солдата, який втік зі служби після боїв під Бахмутом
17 грудня 2025, 19:15
Понад пів мільярда бюджетного фінансування партії "Слуга Народу" на ЗСУ: Олена Шуляк відзвітувала за 4 роки керівництва політсилою
17 грудня 2025, 18:59
Українські спецпризначенці знищили артилерійський склад росіян на Луганщині
17 грудня 2025, 18:48
Попросив "відсипати": у Львові митник допомагав перевезти контрабанду злитками золота
17 грудня 2025, 18:45
Україна тримає фронт не лише за себе. Ми сковуємо Росію, щоб вона не пішла далі
17 грудня 2025, 18:37
В Одесі попрощалися з капітаном поліції Ігорем Корнієвським, який загинув на Донеччині
17 грудня 2025, 18:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »