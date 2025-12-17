Фото: ДніпроОВА

Протягом дня під обстріли потрапили одразу кілька громад Дніпропетровщини, є загибла, поранений і значні руйнування цивільних об’єктів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Протягом дня під обстрілами перебувала Нікопольщина. Російські війська завдали ударів по Нікополю, а також по Марганецькій, Мирівській, Покровській і Червоногригорівській громадах. За даними місцевої влади, противник застосовував артилерію та FPV-дрони. Вибухи фіксувалися в різних частинах району, атаки тривали з перервами.

Наслідки обстрілу Нікопольського району

Унаслідок обстрілів поранення отримав 63-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, подальше лікування відбуватиметься амбулаторно. Окрім цього, за уточненою інформацією, вчора ввечері під час удару по райцентру загинула 76-річна жінка. Правоохоронці та екстрені служби працювали на місцях влучань.

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Зруйновано або понівечено дитячий садок, чотири приватні будинки, дві господарські споруди та автомобіль. Також обірвані лінії електропередач. У Нікополі, крім магазинів, постраждали три п’ятиповерхові житлові будинки. Комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків обстрілів.

Комунальні служби ліквідовують руйнування

Окремо повідомляється про атаку по Зеленодольській громаді Криворізького району. Там ворожий безпілотник влучив у приватну оселю, будинок зазнав пошкоджень. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, Росія наростила своє угруповання військ до майже 710 тисяч бійців для ведення стратегічної наступальної операції проти України, попри колосальні втрати у живій силі.