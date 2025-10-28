14:57  28 жовтня
Мер Віталій Кличко повідомив дату початку опалювального сезону у Києві

28 жовтня 2025, 14:38
Фото: ілюстративне
У Києві визначили дату початку подачі тепла в житлові будинки з урахуванням погодних умов та технічних особливостей мереж

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

Мер Києва Володимир Кличко оголосив, що опалювальний сезон у житловому фонді столиці розпочнеться 29 жовтня. Рішення ухвалили з урахуванням погодних умов, потреби економного використання палива та підтримки комфортної температури в будинках.

Кличко повідомив, що на підготовку системи теплопостачання технологічно потрібен строк до 7 днів. Тому старт опалювального періоду призначили з урахуванням прогнозованого зниження температури та необхідності зменшити навантаження на електромережу.

Раніше, з 3 жовтня, тепло почали подавати до закладів соціальної сфери, зокрема шкіл, дитсадків та лікарень, на підставі заявок їх керівників. Місто наголошує, що це дозволяє забезпечити стабільні санітарні та температурні умови для дітей та пацієнтів медичних закладів.

Міська влада закликала мешканців враховувати, що подача тепла до житлових будинків може зайняти кілька днів через технічні особливості мереж. Усі роботи здійснюються в рамках планового розгортання системи теплопостачання.

Раніше повідомлялося, українська зима поступово втрачає свої звичні обриси: кількість снігу за останні 22 роки значно скоротилася. Аналітики супутникових даних зазначають, що навіть у північних та східних областях стабільний сніговий покрив зникає за кілька тижнів.

Київ тепло опалення опалювальний сезон мер міста
