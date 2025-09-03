Росіяни вдарили безпілотниками по Луцьку: пошкоджені цивільні об’єкти
Вночі 3 вересня російські війська атакували Луцьк, використавши велику кількість безпілотників
Про це повідомляє міський голова міста Ігор Поліщук, передає RegioNews.
На щастя, жертв і постраждалих немає. Зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури: згоріли два гаражі та господарська споруда, ще одну будівлю пошкодили уламки. Також повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.
Поліщук подякував бійцям ППО за роботу.
Нагадаємо, на Кіровоградщині через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура. Затримується низка поїздів.
У Знам'янці на Кіровоградщині пошкоджені десятки будинків, п'ятеро поранених.
