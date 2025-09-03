01:25  03 вересня
03 вересня 2025, 07:02

На Кіровоградщині через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура: низка поїздів затримується

03 вересня 2025, 07:02
Фото: Укрзалізниця
Російські війська вночі 3 вересня атакували Кіровоградську область. Через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура, низка рейсів затримується

Про це передає RegioNews із посиланням на АТ "Укрзалізниця".

"Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та чергового пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області маємо затримки низки рейсів", – йдеться у публікації.

Затримуються такі рейси:

  • №76 Кривий Ріг – Київ,
  • №75 Київ – Кривий Ріг,
  • №79 Дніпро – Львів,
  • №791 Кременчук – Київ,
  • №790 Кропивницький – Київ,
  • №121 Херсон – Краматорськ,
  • №85 Запоріжжя – Львів,
  • №38 Київ – Запоріжжя,
  • №37 Запоріжжя – Київ,
  • №51 Запоріжжя – Одеса,
  • №789 Кропивницький – Київ,
  • №119 Дніпро – Хелм,
  • №31 Запоріжжя – Перемишль,
  • №59 Харків – Одеса,
  • №65/165 Харків – Черкаси, Умань,
  • №102 Краматорськ – Херсон,
  • №80 Львів – Дніпро,
  • №120 Хелм – Дніпро,
  • №86 Львів – Запоріжжя,
  • №8 Одеса – Харків,
  • №54 Одеса – Дніпро,
  • №254 Одеса – Кривий Ріг.

Залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів.

Нагадаємо, у Дробишевому на Донеччині поліцейські врятували трьох поранених після влучання російського дрона в цивільний автомобіль.

