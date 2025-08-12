фото: ілюстративне

В Україні планують значно підвищити розмір академічних стипендій для студентів, які демонструють найкращі результати у навчанні

Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький, передає RegioNews.

Міністерство освіти і науки готує введення так званих національних стипендій. Їхній розмір планують прирівняти щонайменше до мінімальної заробітної плати. Це, за словами Винницького, має дозволити студентам самостійно покривати основні витрати на проживання.

Нині базова академічна стипендія в українських вишах становить близько 2 100 грн, а підвищена – майже 3 000 грн. Пропоновані зміни передбачають зростання виплат до приблизно 8 000 грн для тих студентів, які отримають найвищі бали за результатами навчання. Підвищення стосується саме академічних стипендій, а не соціальних виплат.

За інформацією МОН, відповідний законопроєкт уже перебуває на завершальній стадії розгляду у Верховній Раді. Якщо його ухвалять, нові розміри стипендій можуть запрацювати з початку наступного року.

