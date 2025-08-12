10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
12 серпня 2025, 13:22

Стипендії в Україні хочуть збільшити до 8000 грн, - ексзаступник міністра освіти

12 серпня 2025, 13:22
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

В Україні планують значно підвищити розмір академічних стипендій для студентів, які демонструють найкращі результати у навчанні

Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький, передає RegioNews.

Міністерство освіти і науки готує введення так званих національних стипендій. Їхній розмір планують прирівняти щонайменше до мінімальної заробітної плати. Це, за словами Винницького, має дозволити студентам самостійно покривати основні витрати на проживання.

Нині базова академічна стипендія в українських вишах становить близько 2 100 грн, а підвищена – майже 3 000 грн. Пропоновані зміни передбачають зростання виплат до приблизно 8 000 грн для тих студентів, які отримають найвищі бали за результатами навчання. Підвищення стосується саме академічних стипендій, а не соціальних виплат.

За інформацією МОН, відповідний законопроєкт уже перебуває на завершальній стадії розгляду у Верховній Раді. Якщо його ухвалять, нові розміри стипендій можуть запрацювати з початку наступного року.

Раніше повідомлялося, у Сумах правоохоронці викрили викладача місцевого центру професійно-технічної освіти, який за хабарі допомагав військовозобов’язаним вступати на денну форму навчання. Крім цього він також сприяв успішній здачі заліків та іспитів, а стипендії студентів привласнював собі.

Росія витратила понад $13 млрд на обстріли України за перше півріччя 2025, - Forbes
12 серпня 2025, 12:53
Українські дрони атакували гелієвий завод у Росії — джерела в розвідці
12 серпня 2025, 09:56
Росіяни вночі атакували Україну "Іскандерами" та 48 безпілотниками: як відпрацювала ППО
12 серпня 2025, 09:48
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Робота без бар'єрів: на Харківщині 422 людини з інвалідністю вже знайшли роботу
12 серпня 2025, 15:24
На Закарпатті судитимуть митника та правоохоронця, які хотіли переправляти чоловіків за кордон
12 серпня 2025, 15:19
Правоохоронці Тернопільщини розслідують нещасний випадок, внаслідок якого загинув пенсіонер
12 серпня 2025, 15:09
Контрабанду фейкових "Лабубу" на понад 500 000 грн викрили на Закарпатті
12 серпня 2025, 15:05
Зміїний і "вишки" — під контролем: Буданов провів інспекцію позицій
12 серпня 2025, 15:04
Бізнес Харківщини отримає нові програми підтримки та пільги
12 серпня 2025, 14:51
Закрита зустріч Єрмака зі студентами як спроба влади пом’якшити критику щодо НАБУ та САП
12 серпня 2025, 14:46
Трудова мобілізація: на окупованих територіях росіяни відправляють дітей працювати
12 серпня 2025, 14:38
Масове отруєння у львівському ресторані: заклад оштрафували
12 серпня 2025, 14:28
Удар безпілотником по Чернігівщині: поранено 52-річного енергетика
12 серпня 2025, 14:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
