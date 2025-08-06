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Президент України розповів про свою розмову з президентом США. За словами Володимира Зеленського, після візиту помічника Трампа до Москви, схоже, РФ більше налаштована на припинення вогню

Про це сказав президент України у своєму вечірньому зверненні, передає RegioNews.

6 серпня президенти України та США провели телефону розмову. За словами Володимира Зеленського, вони обговорювали візит помічника Трампа Стіва Віктоффа до Москви. Президент України додав, що РФ, схоже, вже більше налаштована на припинення вогню.

За словами президента України, тиск на Кремль спрацьовує. Проте важливо, щоб Москва не обманула ані Україну, ані США в деталях. Крім того, скоро радники з безпеки від України та РФ будуть визначати спільну позицію і погляд щодо завершення війни.

Водночас Зеленський дав доручення до Міністерства оборони. За його словами, на фронті буде більше української зброї.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що найближчим часом президент США Дональд Трамп може зустрітися з російським диктатором Путіним. За даними журналістів, після цього може відбутися тристороння зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. Проте офіційних підтверджень від Києва та Москви наразі немає.