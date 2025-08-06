США запровадили санкції проти Індії через закупівлю російської нафти
Дональд Трамп підписав указ про запровадження санкцій проти Індії. Ще раніше він звинувачував країну у купівлі російської нафти, що є фінансуванням війни проти України
Про це повідомляється на порталі Білого Дому, передає RegioNews.
США запроваджують додаткове мито на імпорт товарів з Індії в розмірі 25%. Причиною стала закупівля російської нафти. Дональд Трамп уже підписав відповідний указ.
Відомо, що мито набуде чинності через 21 день.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорювали санкції проти РФ. Український лідер зазначав, що щоб РФ пішла на мир — у неї мають закінчитися гроші.
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