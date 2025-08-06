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У ЗМІ заявили, що Дональд Трамп та Володимир Путін можуть зустрітися вже найближчим часом. При цьому після цієї зустрічі можуть відбутися тристоронні переговори уже з Володимиром Зеленським

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, передає RegioNews.

За даними журналістів, про це президент США говорив під час телефонного дзвінка з європейськими колегами. Очікується, що заплановані зустрічі будуть включати лише самого Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. При цьому, зауважили інсайдери, європейські лідери намагались теж відігравати роль, але, схоже, погодились на те, що пропонує Трамп.

Наразі немає інформації проте, чи погодились на це особисто Володимир Зеленський та Володимир Путін. У ЗМІ також зауважили, що коли президент Франції Еммануель Макрон намагався приєднатися до зустрічі Зеленського та Трампа в базиліці Святого Петра, президент США відмовився. Зазначається, що Трамп надає перевагу саме переговорам тет-а-тет.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита на товари з Індії. Причиною у Білому Домі назвали те, що Індія купує російську нафту, що є фінансуванням війни в Україні.