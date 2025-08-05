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05 серпня 2025, 22:50

Щоб РФ пішла на мир, у неї повинні закінчитися гроші: Зеленський розповів детальніше про розмову з Трампом

05 серпня 2025, 22:50
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Фото: ОП
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Президент України розповів, як минула їхня розмова з президентом США. За словами Зеленського, Київ та Україна можуть мати вигідну угоду про дрони

Про це повідомив президент України у своєму зверненні, передає RegioNews.

Володимир Зеленський розповів, що 5 серпня він говорив із президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер знає про російські удари та про ситуацію на фронті. Київ повністю підтримує американську позицію щодо негайного припинення вогню.

Зокрема, лідери обговорили двосторонні відносини. За словами президента України, Київ пропонує США вигідну угоду щодо дронів.

Також Зеленський та Трамп говорили про санкції проти російської нафти. Для того, щоб РФ пішла на мир, у неї мають закінчитися гроші.

"Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу – на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один із ключових санкційних треків – проти російської нафти. Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитись гроші на війну. Працюємо заради цього, і я вдячний усім у світі, хто підтримує", - каже президент.

Слід зазначити, що нещодавно Трамп погрожував Кремлю санкціями. Зокрема, він говорив, що США готові запровадити санкції проти Індії, яка є одним з найбільших покупців російської нафти.

Нагадаємо, на думку голови ГУР Кирила Буданова, РФ не планує миру. Навпаки, вважає очільник розвідки, Росія готується до війни з НАТО вже до 2030 року. Першими жертвами російської агресії, на його думку, можуть стати країни Балтії, Фінляндія, Норвегія та загалом північний фланг НАТО.

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