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15 квітня 2025, 11:50

"Померти за Україну – цього мало": Залужний звернувся до українців

15 квітня 2025, 11:50
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фото: t.me/Zaluzhnui
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Колишній головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол у Великій Британії Валерій Залужний виступив із важливою заявою на відкритті Української школи управління

Як повідомляє RegioNews під час виступу Валерій Залужний розповів про два найважливіші рішення, які мають ухвалити українці.

"Війна це вибір обрати два важливих рішення. Перше рішення – не злякатися. Не злякатися померти. А значить – бути готовим до самопожертви. ... Але вмерти за Україну, свій народ – цього мало. Потрібно прийняти друге рішення, також дуже складне. ... ти маєш бути готовим вбити. ... за Україну, за її землю, за народ, за власну сім'ю", – зазначив Залужний.

Посол підкреслив, що боротьба вимагає не лише мужності, а й усвідомлення складних моральних виборів, що стоять перед кожним захисником.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, в 2025 році російська армія втратила понад 140 тисяч солдат.

За словами Президента України Володимира Зеленського, через розв'язану Росією війну в Україні загинули майже 13 тисяч мирних жителів та до 100 тисяч українських військових.

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