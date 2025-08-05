Сирський пояснив, чому Україна має продовжувати мобілізацію

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності Збройних Сил України в липні

Як передає RegioNews, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця.

"Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено. Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ", - йдеться у повідомленні.

Також Сирський згадав про корпусну реформу, яка дозволить зробити управління військами значно ефективнішим.

"Переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої смуги відповідальності та визначені комплекти військ", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Шмигаль висловився щодо мобілізації. На його думку, все відбувається на 90% добровільно і згідно з планом. Також міністр заявив, що люди отримують повістки, а потім приходять служити.