Стало відомо, скільки військових втратила РФ у липні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Липень був дуже напружений місяць. На сході російський агресор намагався наступати практично по всій лінії бойового зіткнення

Як передає RegioNews, про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Наші війська мужньо відбивали атаки ворога, який використовує тактику "тисячі порізів”, застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи", - повідомив він.

За словами Сирського, найскладніша ситуація – на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках.

"Загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Також Сирський зазначив, що незважаючи на втрати, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця.

Нагадаємо, Сирський пояснив, чому Україна має продовжувати мобілізацію. Ми не маємо іншого вибору, оскільки російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві з яких вже створено.