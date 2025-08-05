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05 серпня 2025, 22:11

Стало відомо, скільки військових втратила РФ у липні

05 серпня 2025, 22:11
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Липень був дуже напружений місяць. На сході російський агресор намагався наступати практично по всій лінії бойового зіткнення

Як передає RegioNews, про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Наші війська мужньо відбивали атаки ворога, який використовує тактику "тисячі порізів”, застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи", - повідомив він.

За словами Сирського, найскладніша ситуація – на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках.

"Загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Також Сирський зазначив, що незважаючи на втрати, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця.

Нагадаємо, Сирський пояснив, чому Україна має продовжувати мобілізацію. Ми не маємо іншого вибору, оскільки російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві з яких вже створено.

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