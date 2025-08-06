Посадовці "напомилялись" у деклараціях майже на 6 млрд грн

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Як передає RegioNews, про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зазначається, що за січень-червень посадовці подали 706 311 декларацій. Це на 34% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Кожна третя перевірена декларація (423 випадки) містила ознаки подання свідомо неправдивих даних. При цьому сума таких "похибок" — понад 5,8 млрд грн або в середньому по 13,6 млн грн на декларацію.

"Із загальної кількості у 1 534 перевірки на кінець червня завершено вже 1 203 — тобто 78%. Порушень не знайшли лише у 0,9% випадків — це 11 перевірок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні викрили мільйонні зловживання посадовців у сферах оборони та держзакупівель. Зокрема ДБР викрило низку масштабних злочинів, що свідчать про системний характер зловживань у критичних сферах.