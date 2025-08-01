В Україні знову подорожчають комунальні послуги

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Нацбанку.

Аналітики НБУ припускають, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці припускається, що "у 2026 році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів".

У відомстві зазначають, що значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.

Нагадаємо, в Україні продовжує дорожчати м'ясо. Це стосується, зокрема, курятини, яка вважається найпопулярнішим видом м'яса серед наших співвітчизників.