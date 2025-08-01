12:44  01 серпня
В Україні знову подорожчають комунальні послуги
12:09  01 серпня
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст у реанімації після ДТП
07:19  01 серпня
На Полтавщині судитимуть трьох чоловіків, які побили військовослужбовців ТЦК
UA | RU
UA | RU
01 серпня 2025, 12:44

В Україні знову подорожчають комунальні послуги

01 серпня 2025, 12:44
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У наступні роки очікується подальше збільшення акцизів, а також поступове коригування тарифів ЖКГ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Нацбанку.

Аналітики НБУ припускають, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці припускається, що "у 2026 році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів".

У відомстві зазначають, що значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.

Нагадаємо, в Україні продовжує дорожчати м'ясо. Це стосується, зокрема, курятини, яка вважається найпопулярнішим видом м'яса серед наших співвітчизників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна економіка тарифи тарифи за комуналку НБУ прогноз
В НБУ очікують повернення українців з-за кордону в 2027 році
01 серпня 2025, 11:35
Україна експортувала м'яса на пів мільярда доларів
01 серпня 2025, 02:20
Монет номіналом 10 копійок більше не буде: деталі від Нацбанку
29 липня 2025, 14:25
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Жахливий злочин у столиці: чоловіка підозрюють у зґвалтуванні двох дівчаток
01 серпня 2025, 13:52
Переможець конкурсу на голову БЕБ Олександр Цивінський погодився пройти поліграф
01 серпня 2025, 13:43
На Харківщині презентували програми підтримки ветеранів
01 серпня 2025, 13:33
Заступника мера Полтави впіймали на гречкосійстві
01 серпня 2025, 13:33
Майже 3 тисячі квартир і будинків придбали жителі Харківщини за державною програмою "єВідновлення"
01 серпня 2025, 13:32
Готувала прорив російських ДРГ у напрямку Сум: затримана колишня медсестра
01 серпня 2025, 13:25
Розкіш на мільйони: стиль життя топ-митника, що живе на 90 тисяч гривень
01 серпня 2025, 13:06
Двом військовим рф оголосили підозру у вбивствах і катуванні мирних жителів Бучі
01 серпня 2025, 13:03
Вперше вірогідність 30-денного перемирʼя стала більшою 50%
01 серпня 2025, 12:59
Загинула на місці: на Волині пасажирка Opel випала з авто під час руху
01 серпня 2025, 12:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »