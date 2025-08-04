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04 серпня 2025, 19:12

В Україні змінять правила призначення соціальної допомоги, субсидій та пільг

04 серпня 2025, 19:12
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Правила обчислення середньомісячного доходу сім’ї для призначення всіх видів державної соціальної допомоги, житлових субсидій і пільг можуть змінити

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на текст відповідної постанови.

Метою нововведення є створення справедливої системи розрахунку доходів, яка враховує зміни в соціально-економічних умовах, реалії воєнного часу та потреби вразливих категорій населення.

Документом пропонується ввести єдиний механізм розрахунку доходу, оновлений розрахунковий період та визнання нульового доходу. Також будуть нові підходи до доходів ФОПів.

Проєкт постанови наразі перебуває на етапі підготовки та не є остаточним рішенням уряду.

Нагадаємо, в Україні знову подорожчають комунальні послуги. Так, за прогнозом НБУ, у наступні роки очікується подальше збільшення акцизів, а також поступове коригування тарифів ЖКГ.

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