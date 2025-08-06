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06 серпня 2025, 01:55

Фуражна пшениця в Україні стає дешевшою - як змінились цифри

06 серпня 2025, 01:55
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Ілюстративне фото
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Експерти пояснюють це недостатньою кількістю продовольчої пшениці. Таким чином цю "нішу" почала займати фуражна

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами аналітиків, пропозиція продовольчої пшениці надходить недостатньо активно. При цьому попит доволі високий. В результаті сталось так, що на ринок переважно надходили пропозиції фуражної пшениці, через що більшість споживачів мали змогу знизити ціни.

За останній тиждень вартість пшениці другого класу фіксувались в межах 9700-10700 грн/т СРТ. Водночас вартість фуражної пшениці впала на 100-300 грн/т і озвучувались здебільшого в межах 9000-10100 грн/т СРТ.

Нагадаємо, в Україні також дорожчає свинина. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм.

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