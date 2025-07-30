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30 липня 2025, 01:55

Ціни зростають в Україні та всьому світі: що відбувається з популярною ягодою

30 липня 2025, 01:55
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Вартість популярної ягоди встановлює нові рекорди. Експерти пояснили, чому це відбувається

Про це повідомляє AgroReview, передає Regionews.

У 2025 році черешня подорожчала в Україні, а також за кордоном. В українських магазинах кілограм коштував до 1 500 гривень. Основною причиною називають масштабний неврожай, який охопив більшість країн-виробників.

Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник пояснив, що черешня належить до вразливих культур. Експерт пояснив, що складні погодні умови спостерігалися майже в усіх ключових країнах-виробниках: Туреччині, Узбекистані, Україні та багатьох європейських державах. Винятком стала лише Греція. Проте там обсяги врожаю не змогли задовольнити попит ринку

При цьому на вартість впливає також логістика. Наприклад, в Іспанії черешня коштувала лише 6-7 євро за кілограм. Проте до українських магазинів ягода потрапляла вже дорожче. Крім того, нерідко через низький попит більшість поставленої ягоди могла лишатися непроданою, а це додатково впливало на собівартість та підвищення цін.

Нагадаємо, в Україні подешевшала лохина. Зараз українські виробники пропонують ягоду до продажу по 165-240 гривень за кілограм (3,95 – 5,75 долара за кілограм). Це на 15% менше в середньому, аніж було минулого тижня.

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