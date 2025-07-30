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30 липня 2025, 02:20

В Україні подорожчав часник: які тепер ціни

30 липня 2025, 02:20
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Ілюстративне фото
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Попри те, що зараз сезон збору врожаю, часник зростає в ціні. Стало відомо, які цінники в популярних супермаркетах

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Ціни в овочевому сегменті з червня минулого року зросли на 24,2%. Що стосується часнику, то його зараз продають приблизно по 60-130 гривень за кілограм.

За даними журналістів, у популярних супермаркетах України такі ціни на часник:

  • АТБ 116,95 гривні за кілограм;
  • Сільпо 159 гривень за кілограм;
  • Auchan 124,90 гривні за кілограм;
  • Metro 99,90 гривні за кілограм;
  • Varus 124,90 гривні за кілограм;
  • Novus 119 гривень за кілограм.

Нагадаємо, в Україні зменшився врожай пшениці. Експерти припускають, що внаслідок цього у цьогорічному вимірі хліб в Україні може подорожчати на 25%.

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