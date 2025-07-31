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31 липня 2025, 23:35

В Україні змінились ціни на популярний овоч

31 липня 2025, 23:35
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В Україні знову змінились цінники на популярний овоч. Стало відомо, скільки тепер платити за кілограм

Про це повідомляє АгроБізнес, передає RegioNews.

В Україні вже п'ятий тиждень поспіль дешевшає морква. Причиною називають надлишок пропозиції даної продукції на ринку. При цьому попит залишається невисокий.

Станом на 31 липня основні продажі ведуть по 9-16 гривень за кілограм. Це в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше. Чергове зниження відпускних цін у даному сегменті галузеві експерти пов'язують із перенасиченням ринку цією продукцією.

"Також на сьогоднішній день відзначають суттєве зниження попиту на моркву, тоді як збирання цих коренеплодів практично у всіх регіонах країни ведеться досить активно. У таких умовах виробники змушені йти на поступки покупцям і надалі знижувати відпускні ціни на наявні партії продукції", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, в Україні зростає вартість часнику. Зараз його продають приблизно по 60-130 гривень за кілограм.

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