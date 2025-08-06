Фото: ГУР

За словами Буданова, у розвідці дійсно можуть використовувати повій. Він пояснив це тим, що багато чоловіків люблять похвалитися, і це допомагає збирати інформацію

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай, передає RegioNews.

За словами очільника української розвідки, якщо для справи це потрібно, немає нічого забороненого. Він зазначив, що розвідка застосовує різноманітні методи для збору необхідних даних. Коли журналістка спитала про повій та ескорт, то Буданов назвав і це "нормальними методами".

"Нормальні методи. А що?.. Ви розумієте, скільки чоловіків інколи розповідають, щоб показати, які вони потужні, як то кажуть? Було здобуто кілька унікальних інформацій, які саме від повій були. Там просто такі речі, про які ми б не могли взагалі в принципі дізнатися", - каже очільник ГУР.

Він зазначив, що в розвідці ніхто ніколи не примушує до чогось подібного. Проте якщо розвідник неодружений, то немає проблем.

При цьому, за словами Буданова, у розвідці стає більше жінок-оперативниць.

"Єдине, що можу сказати, що відсоток жінок, як в оперативних, так і в бойових підрозділах значно збільшується. В бойових трошки повільніше, а в оперативних трошки швидше в порівнянні з бойовими. І ця тенденція триває досить таки довго", - розповів Кирило Буданов.

Нагадаємо, під час АТО Кирило Буданов отримував поранення під час виконання бойового завдання в зоні АТО. За словами колишнього заступника голови ГУР, тоді Буданов навіть просив побратимів залишити його, але спецпризначенці все одно не зробили це й надали допомогу. Завдяки цьому командир вижив.