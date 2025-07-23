Розвідники показали, як роботи ГУР нищать росіян біля Торецька та Покровська

скріншот із відео

На Торецькому і Покровському напрямках завдяки використанню наземних дронів бійці підрозділу безпілотних систем ГУР МО України вже знищили до 100 російських окупантів

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

У відомстві зазначили, що воєнні розвідники продовжують розвивати наземні роботизовані системи для логістичних та евакуаційних місій, а також для знищення особового складу й укриттів противника.

"На відео — унікальні кадри бойової та логістичної роботи із застосуванням сучасних роботизованих систем", — йдеться в повідомленні.

Так, малопомітні "кур’єри" здійснили низку вибухових "доставок" просто на позиції окупантів.

Крім того, розвідники показали експериментальний наземний дрон із гранатометом. Цей бойовий комплекс може ефективно завдавати ураження ворогу в укриттях. Наразі система проходить адаптацію до бойових умов.