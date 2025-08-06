Фото: ГУР

По словам Буданова, в разведке действительно могут использовать проституток. Он объяснил это тем, что многие мужчины любят похвастаться, и это помогает собирать информацию

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай, передает RegioNews.

По словам главы украинской разведки, если для дела это нужно, нет ничего запретного. Он отметил, что разведка применяет различные методы сбора необходимых данных. Когда журналистка спросила о проститутках и эскортах, Буданов назвал и это "нормальными методами".

"Нормальные методы. А что?.. Вы понимаете, сколько мужчин иногда рассказывают, чтобы показать, какие они мощные, как говорится? Было получено несколько уникальных информаций, какие именно от проституток были. Там просто такие вещи, о которых мы бы не могли вообще в принципе узнать", - говорит глава ГУР.

Он отметил, что в разведке никто никогда не принуждает к чему-либо подобному. Однако если разведчик холост, то нет проблем.

При этом, по словам Буданова, в разведке становится больше женщин-оперативниц.

"Единственное, что могу сказать, что процент женщин, как в оперативных, так и в боевых подразделениях значительно увеличивается. В боевых немного медленнее, а в оперативных немного быстрее по сравнению с боевыми. И эта тенденция длится довольно долго", - рассказал Кирилл Буданов.

Напомним, во время АТО Кирилл Буданов получал ранения при выполнении боевого задания в зоне АТО. По словам бывшего заместителя председателя ГУР, тогда Буданов даже просил собратьев покинуть его, но спецназовцы все равно не сделали этого и оказали помощь. Благодаря этому командир выжил.