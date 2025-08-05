Скріншот із відео ГУР

Операція української розвідки на Сумщині завдала серйозного удару по тилу окупантів і зірвала логістику ворога

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Під час боїв українські розвідники завдали значних втрат противнику: за попередніми даними, знищено щонайменше 334 російських військових, ще понад 550 – отримали поранення. У ході рейду підрозділи ГУР повністю зачистили ворожі позиції та закріпилися на нових рубежах, зірвавши подальший наступ армії РФ у цьому районі.

За інформацією розвідки, операція проводилася під керівництвом "Спецпідрозділу Тимура". У ній взяли участь бойові групи "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибірський батальйон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group", БДК та "6 загін спеціальних дій". Бійцям вдалося не лише вийти в тил противника, але й знищити його логістичне забезпечення - ворог втратив доступ до постачання провізії та боєприпасів.

Радіоперехоплення підтвердили, що деморалізовані російські військові відмовлялися йти в наступ на позиції, які контролює українська розвідка. У штабах РФ озвучували надумані причини відмов, що свідчить про втрату боєздатності підрозділів на цій ділянці фронту. Водночас спецпризначенці продовжують виконувати бойові завдання, утримуючи стратегічно важливі позиції.

Міноборони оприлюднило відео, яке демонструє ключові етапи операції: стрімкі рейди, точну роботу артилерії, знищення техніки та живої сили ворога за допомогою FPV-дронів і стрілецької зброї.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 28 липня спецпризначенці ГУР МО України здійснили висадку на Тендрівській косі в північній частині Чорного моря. У ході операції вони знищили позиції російських військових.