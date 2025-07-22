Розвідники показали, як знищують російські системи ППО на Донбасі
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу" продовжують системно знищувати російську протиповітряну оборону. Цього разу воїни спалили ворожі комплекси ППО на Донецькому напрямку
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Спецпризначенці уразили:
- три радіолокаційні станції "48Я6-К1 подльот";
- дві радіолокаційні станції "ніобій-СВ";
- дві пускові установки зі складу комплексу "С-300В";
- радіолокаційну станцію "П-18".
"Примари" ГУР у небі над Донбасом. На відео — кадри ураження дороговартісної техніки окупаційних військ", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно бійці 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" у Донецькій області.
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