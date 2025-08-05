Як повернутися у ЗСУ без покарання: спрощений механізм діє до кінця серпня

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За останні 8 місяців на військову службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частини

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

"Завдяки закону та розробленому механізму з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулося понад 29 тисяч бійців", – зазначив очільник ДБР.

Він нагадав, що механізм був створений спільно ДБР, Військовою службою правопорядку ЗСУ, Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора.

Найбільше військових повернулися до лав ЗСУ, а також до Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Спрощений порядок дозволяє повернутися на службу без кримінальної відповідальності, якщо це перше самовільне залишення частини (СЗЧ) і воно сталося до 10 травня 2025 року.

Раніше механізм діяв до 1 січня, потім був продовжений до 1 березня, а згодом — до 30 серпня 2025 року. Закон підписав Президент Володимир Зеленський 8 травня.

Як повернутися на службу?

З'явитися до своєї військової частини або – до підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку, Нацполіції.

Також можна звернутися до однієї з 19 військових частин, визначених Генштабом, або 15 рот резерву Нацгвардії.

Повернення у ЗСУ: інструкція від ДБР

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон про продовження терміну для спрощеного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини до 30 серпня.