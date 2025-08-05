Як повернутися у ЗСУ без покарання: спрощений механізм діє до кінця серпня
За останні 8 місяців на військову службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частини
Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.
"Завдяки закону та розробленому механізму з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулося понад 29 тисяч бійців", – зазначив очільник ДБР.
Він нагадав, що механізм був створений спільно ДБР, Військовою службою правопорядку ЗСУ, Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора.
Найбільше військових повернулися до лав ЗСУ, а також до Нацгвардії та Держприкордонслужби.
Спрощений порядок дозволяє повернутися на службу без кримінальної відповідальності, якщо це перше самовільне залишення частини (СЗЧ) і воно сталося до 10 травня 2025 року.
Раніше механізм діяв до 1 січня, потім був продовжений до 1 березня, а згодом — до 30 серпня 2025 року. Закон підписав Президент Володимир Зеленський 8 травня.
Як повернутися на службу?
З'явитися до своєї військової частини або – до підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку, Нацполіції.
Також можна звернутися до однієї з 19 військових частин, визначених Генштабом, або 15 рот резерву Нацгвардії.
Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон про продовження терміну для спрощеного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини до 30 серпня.