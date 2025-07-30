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30 липня 2025, 20:57

Все проходить добровільно і за планом: міністр оборони Шмигаль висловився щодо мобілізації

30 липня 2025, 20:57
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Фото: Міноборони
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На думку Дениса Шмигаля, в Україні мобілізація на 90% добровільна. За його словами, "скандальний" відсоток грає проти нас

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Міністр оборони України Денис Шмигаль висловився щодо мобілізації. На його думку, все відбувається на 90% добровільно і згідно з планом. Шмигаль заявив, що люди отримують повістки, а потім приходять служити. На його думку, людей не тягнуть і не хапають.

"Завжди ми бачимо в медіа той невеликий, скандальний відсоток. І це грає проти нас, що мобілізація — це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% — це свідоме рішення українців", - заявив міністр оборони.

Нагадаємо, раніше у Сухопутних військах ЗСУ говорили, що 86% інцидентів з ТЦК виявились фейками та ІПСО. При цьому з 257 інцидентів, лише 36 виявились реальними. За результатами розслідувань:

  • 1 особу відсторонено від обов'язків,
  • 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності,
  • 30 службових розслідувань ще тривають.
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