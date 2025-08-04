Українців готуватимуть до війни з 14 років

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Про це під час круглого столу в Укрінформі повідомив в.о. начальника відділу політики національного спротиву Міністерства оборони Ігор Хорт, передає RegioNews.

За його словами, що замість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) держава впроваджує нову модель – основи національного спротиву, яка охопить усіх громадян, починаючи зі шкільного віку.

Цикл підготовки громадян до національного спротиву починатиметься ще з 14 років, зокрема через участь у військово-патріотичних іграх таких, як "Сокіл", "Джура", а також вивчення оновленого предмета "Захист України", що вже впроваджується в школах і профтехосвіті.

Крім того, буде скасовано БЗВП у вишах, його замінять "Основи національного спротиву", але без присвоєння військової спеціальності.

Раніше новий міністр оборони Шмигаль висловився щодо мобілізації. На його думку, все відбувається на 90% добровільно і згідно з планом. Очільник Міноборони заявив, що люди отримують повістки, а потім приходять служити.