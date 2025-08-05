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05 серпня 2025, 19:51

Омбудсмен Лубінець заявив, що ТЦК не мають права застосовувати фізичну силу

05 серпня 2025, 19:51
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Уповноважений Верховної Ради з прав Людини Дмитро Лубінець заявив, що кожен випадок щодо неправомірних дій ТЦК ретельно перевіряється

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Судово-юридичну газету.

За словами Лубінця, Офіс Омбудсмана уважно реагує на всі повідомлення про можливі порушення прав людини під час мобілізаційних заходів з боку представників ТЦК та СП. Зокрема йдеться про незаконне утримання, обмеження свободи й застосування фізичної сили та інші неправомірні дії.

"Як Омбудсман я дію у межах своїх повноважень, зокрема надсилаю офіційні звернення до компетентних органів. У разі підтвердження порушень — наполягаю на притягнення винних до відповідальності", - наголосив Дмитро Лубінець.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль висловився щодо мобілізації. На його думку, все відбувається на 90% добровільно і згідно з планом. Глава Міноборони заявив, що людей не тягнуть і не хапають на вулиці.

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