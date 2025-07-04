Масове отруєння шаурмою в Калинівці: працівнику кафе повідомили про підозру

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Правоохоронці повідомили про підозру працівнику фастфуду в Калинівці Хмільницького району, клієнти якого потрапили до лікарні з харчовим отруєнням

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, передає RegioNews.

За наявними даними, до медичних закладів звернулися 29 осіб, 10 із них — діти. Попередньо, потерпілі отруїлися їжею, яку вони придбали у фастфуді.

"31-річного чоловіка підозрюють у порушенні санітарних правил і норм, що спричинило масове отруєння (ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України)", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває слідство.