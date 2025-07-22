У відомому ресторані Львова виявили численні порушення
У львівському ресторані China Hi виявили численні порушення законодавства
Як передає RegioNews, про це повідомила Держпродспоживслужба.
Станом на 22 липня до лікарні госпіталізовано 76 людей. Усі вони відвідували ресторан "Китайський привіт" у м. Львів.
"За результатами аналізів у 25 пацієнтів та 1 працівника ресторану виявили бактерію Salmonella enteriditis, яка викликає кишкові інфекції", - йдеться у повідомленні.
У ході епідеміологічного розслідування фахівці Держпродспоживслужби виявили низку порушень чинного законодавства, зокрема:
- Порушення правил миття інвентарю: інвентар кондитерського цеху мився разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів у підвальному приміщенні;
- Неправильне зберігання кухонного інвентарю: відсутні спеціальні ємності з кришками для зберігання вимитого обладнання;
- Порушення в організації зберігання продуктів: сипучі продукти зберігались у коридорі підвального поверху, порушено товарне сусідство у холодильному обладнанні;
- Неорганізоване зберігання прибирального інвентарю та відсутність належного маркування;
- Відсутній контроль температурних режимів зберігання продуктів – відповідні чек-листи та журнали не надані.
Нагадаємо, після вживання десерту у львівському ресторані до лікарень звернулися понад 70 людей.
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