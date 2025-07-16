Відомий ресторатор отруївся у власному ресторані у Львові

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Відомий ресторатор Михайло Кацурін отруївся у власному ресторані у Львові, крім нього отруєння діагностували у ще 11 гостей

Як передає RegioNews, про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

За словами ресторатора, заклад утилізує всі продукти.

Сам ресторатор викликав санстанцію, потерпілим оплатять лікування.

Раніше відомий ресторатор Євген Клопотенко розповів, що з української кухні сподобалось Еммануелю Макрону.