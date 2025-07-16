Відомий ресторатор отруївся у власному ресторані у Львові
Відомий ресторатор Михайло Кацурін отруївся у власному ресторані у Львові, крім нього отруєння діагностували у ще 11 гостей
Як передає RegioNews, про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.
За словами ресторатора, заклад утилізує всі продукти.
Сам ресторатор викликав санстанцію, потерпілим оплатять лікування.
Раніше відомий ресторатор Євген Клопотенко розповів, що з української кухні сподобалось Еммануелю Макрону.
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