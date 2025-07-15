Масове отруєння дітей, що їхали із Закарпаття до Вінниці: медики назвали причину

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У дітей, які поверталися із Закарпаття до Вінниці та 9 липня були госпіталізовані до інфекційного відділення Стрийської міської лікарні, підтвердили діагноз сальмонельоз. У чотирьох із них під час лабораторних аналізів виявили сальмонелу

Про це пише ZAHID.NET, передає RegioNews.

За словами завідувача інфекційного відділення Андрія Баб’яка, дітям встановили діагноз і 13 липня перевели до медичного закладу у Вінниці для подальшого лікування.

За попередньою інформацією, діти не харчувалися у закладах громадського харчування перед хворобою, вживали різноманітну домашню їжу та пили воду з гірського джерела.

Саме воду наразі підозрюють як можливе джерело зараження, проте остаточні висновки зроблять медики Закарпаття.

Як відомо, у момент госпіталізації одна дитина перебувала у важкому стані, решта — у стані середньої важкості. У дітей спостерігали симптоми гострої кишкової інфекції: нудоту, блювоту, біль у животі та підвищену температуру.

Нагадаємо, всього в автобусі під час поїздки їхало 42 дитини та 2 дорослих. Після огляду лікарів 32 дитини поїхали до Вінниці, 10 залишилися у Стрийській лікарні.