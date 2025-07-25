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25 липня 2025, 01:55

Отруєння в ресторані у Львові: Кацурін вийшов з лікарні та розповів нові деталі

25 липня 2025, 01:55
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Фото з відкритих джерел
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Нещодавно ресторатор Михайло Кацурін отруївся у своєму ж закладі, як і інші гості. Зараз його вже виписали з лікарні

Про це повідомляє "Люкс ФМ", передає RegioNews.

Після того, як Держпродспоживслужба знайшла чимало порушень у ресторані "Китайській привіт", Михайло Кацурін прокоментував ситуацію самостійно. Зараз його виписали з лікарні після того, як він, як і інші гості його закладу, отруївся.

За словами Михайла, частина його команди дійсно не мала медичних книжок, хоча вони здорові. Крім того, у сушефа документи були в нормі, але він все одно отруївся, бо пробував десерт перед подачею. Те саме стосується працівника заготівлі: він теж їв той самий чизкейк, через який і сталась проблема.

Кацурін додав, що поки невідомо, як саме у чизкейку з'явилась сальмонела. За його словами, кондитери здорові, а яйця, які перевіряла лабораторія, теж стерильні. Зараз чизкейк прибрали з меню. Постачальника яєць також змінять.

Ресторатор додав, що в лікарні йому розповіли, що такі спалахи отруєнь трапляються нерідко. Кацурін також пообіцяв виправити всі недоліки, на які вказала Держпродспоживслужба.

Нагадаємо, раніше Михайло Кацурін отруївся у власному закладі у Львові. Також постраждали й інші гості. Ресторатор повідомив, що самостійно викликав санстанцію, а потерпілим оплатять лікування.

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