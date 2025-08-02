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02 серпня 2025, 17:29

На хабарі впіймали одного з народних депутатів "Слуги народу"

02 серпня 2025, 17:29
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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НАБУ та САП викрили на корупції народного депутата, очільники районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України

Як передає RegioNews, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Після наради з керівниками антикорупційних органів президент заявив, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

"Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок. Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією", - підсумував Зеленський.

За даними Української правди, затримано депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова.

Нагадаємо, Верховна Рада України відновила повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Відповідне рішення було ухвалене під час пленарного засідання 31 липня.

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