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01 серпня 2025, 14:31

В Одесі правоохоронці викрили злочинну групу, яка за хабарі допомагала чоловікам уникнути мобілізації

01 серпня 2025, 14:31
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фото: Національна поліція
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Серед учасників злочинно групи – приватний адвокат, керівник критично важливого підприємства та його заступник

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Працівники Поліції спільно зі співробітниками СБУ встановили, що зловмисники підшукували чоловіків призовного віку, які порушили мобілізаційне законодавство та перебували в розшуку за ТЦК та СП, і пропонували "послуги" у знятті з відповідної бази та формальному працевлаштуванні на одеське підприємство критичної інфраструктури, яке бронює своїх працівників.

Правоохоронці задокументували, що за 9500 доларів одного із клієнтів було знято з бази розшуку та заброньовано на підприємстві.

За скоєне зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці липня на Одещині затримали керівника ТЦК за вимагання та одержання хабаря. Від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, зловмисник вимагав 1500 доларів за зняття його з бази розшуку.

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