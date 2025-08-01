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Російський президент Володимир Путін заявив про готовність завершити війну проти України, однак висунув низку вимог, які мають характер ультиматуму

Про це повідомив президент РФ Володимир Путін, передає RegioNews.

Він наполягає, що Київ має погодитися на умови, які Москва озвучувала ще в червні 2024 року.

За словами Путіна, Україна повинна повністю вивести свої війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах, які Росія вважає "своїми". Також серед вимог - юридичне зобов’язання не вступати до НАТО та збереження нейтрального статусу країни. Москва вимагає, щоб Україна закріпила цей статус як без’ядерна і позаблокова держава.

Таким чином, Кремль фактично пропонує мир в обмін на відмову від частини територій, суверенного права на вибір безпекових союзів та стратегічного курсу держави.

Раніше повідомлялося, Умєров на переговорах запропонував зустріч Зеленського та Путіна. Очільник української делегації запропонував до кінця серпня провести зустріч Путіна, Зеленського, Трампа та Ергодана.