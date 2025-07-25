ДБР розслідувало понад 4 тисячі корупційних проваджень за півроку
Сотні фігурантів уже на лаві підсудних
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Як зазначили у відомстві, у першому півріччі 2025 року Бюро розслідувало 4258 кримінальних проваджень, пов’язаних із корупційними злочинами.
До суду передано 285 обвинувальних актів щодо 429 осіб, серед яких:
- 1 член Кабінету Міністрів;
- 161 правоохоронець;
- 17 податківців;
- 32 митники;
- 4 працівники Державної кримінально-виконавчої служби;
- 17 представників лісової охорони;
- 197 інших осіб.
Сума неправомірної вигоди, яку отримали фігуранти справ, перевищує 29,8 млн грн.
"Державі завдано збитків на 1 млрд 738 млн грн, з яких вже відшкодовано майже 15 млн грн. Також суд арештував майно фігурантів на 337 млн грн для подальшої компенсації завданих збитків", - повідомили у відомстві.
Як повідомлялось, ДБР проводило обшуки у колишнього міністра Кубракова.
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