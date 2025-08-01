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01 серпня 2025, 11:33

Інвалідність для обраних: скільки рішень МСЕК уже скасувало МОЗ

01 серпня 2025, 11:33
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я спільно з правоохоронними органами продовжує системну перевірку рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), якими встановлювалась інвалідність посадовим особам

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Станом на 25 липня Центр оцінювання функціонального стану людини вже опрацював 1989 справ — 795 із них визнано необґрунтованими та скасовано.

Загалом перевіряються 2630 справ посадовців із понад 70 державних органів. Крім 795 скасованих рішень, ще у 400 випадках ухвалено нові рішення — у 307 з них змінено групу інвалідності, у 93 — терміни.

Найбільше перевірених справ стосується таких установ:

  • Державна митна служба — 810 справ (572 розглянуто, 236 скасовано, 114 змінено);
  • Державна податкова служба — 518 справ (413 розглянуто, 154 скасовано, 89 змінено);
  • Органи прокуратури — 448 справ (316 розглянуто, 152 скасовано, 71 змінено, 46 осіб викликано на дообстеження).

Як відомо, за даними ДБР, фейкова інвалідність одного держслужбовця коштувала державі 100-200 тис. грн на рік.

Нагадаємо, 19 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про ліквідацію в Україні всіх медико-соціальних експертних комісій з 2025 року.

З 1 січня в Україні запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини (ОПФО), яка замінила МСЕК. Нова модель базується на прозорих процедурах, цифровізації та об’єктивних критеріях оцінки.

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