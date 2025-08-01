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01 серпня 2025, 01:20

На Запоріжжі понад 20 чиновників підозрюються в розкраданні бюджету

01 серпня 2025, 01:20
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Виявилось, що чимало чиновників із Запорізької області підозрюються в різних порушеннях. Зокрема, йдеться про фінансові махінації, службову недбалість і зловживання владою

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Чиновників у Запорізькій області підозрюють привласнені та розтраті бюджетів громад, майна приватного господарства. Також є підозри щодо неякісних закупівель, завищенні цін на підрядні роботи, незаконно нараховані премії. Загальна сума збитків близько 68 мільйонів гривень.

Підозри отримали 22 людини. Серед них:

  • голова ОТГ, який привласнив майже 1,2 млн грн бюджетних коштів на поточному та капітальному ремонті інфраструктурних об’єктів громади;
  • голова, головний бухгалтер ОТГ та фізична особа-підприємець, яких підозрюють у розтраті понад пів мільйона гривень під час закупівлі теплових насосів для пунктів обігріву та освітніх закладів;
  • колишній голова однієї з селищних рад Мелітопольського району та діючий депутат сільради, який вніс неправдиві відомості у документацію щодо виконання робіт із ремонту доріг та допустив розтрату майже 320 тис. гривень;
  • мер одного з міст Запорізької області, який допустив розтрату паливно-мастильних матеріалів та деревини на майже 1 млн гривень;
  • директор лікарні, депутат міськради одного з районів області – за розтрату коштів медустанови на незаконному преміюванні на понад 884 тис. гривень;
  • директор територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який розтратив майже 570 тис. гривень під час закупівлі шин для службових автівок;
  • уповноважена особа з питань закупівель закладу професійно-технічної освіти та два підрядника, які розтратили майже 1,4 млн гривень, виділених для забезпечення навчального предмета "Захист України";
  • перший проректор одного з вишів Запорізької області, який розтратив майже 320 тис. гривень коштів під час розробки та впровадження мережі веб-сайтів університету;
  • екскерівник комунального підприємства у сфері управління автодорогами, який розтратив 1 млн бюджетних коштів, завищивши вартість послуг під час впровадження та налаштування програмного забезпечення управління автотранспортом підприємства;
  • директор товариства-підрядника та інженер з технагляду, яких підозрюють у заволодінні бюджетними коштами на майже 200 тис. гривень під час підрядних робіт;
  • директор товариства, який поставив двом навчальним закладам Запорізької області майже 8 тис. тонн неякісного кам’яного вугілля за завищеними цінами, розтративши 3,5 млн гривень;
  • заступниці директорів навчально-реабілітаційного центру та санаторної школи-інтернату, які прийняли від цієї комерційної структури кам’яне вугілля, що не відповідало державним стандартам, чим завдали державі шкоду;
  • депутат Кам’янсько-Дніпровської міськради, який, перебуваючи на ТОТ Василівського району, у взаємодії з представниками окупаційної адміністрації розтратив майже 24 тис. тонн врожаю, завдавши фермерському підприємству збитків на понад 56 млн гривень;
  • директор міського комунального підприємства, колишній директор державного підприємства промислового комплексу та ще один підрядник, яких підозрюють у заволодінні та привласненні бюджетних коштів на загальну суму 365 тис. гривень.

Справи розслідують за статтями:

  • ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем);
  • ст. 366 (Службове підроблення);
  • ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.
  • Комплексні заходи з викриття здійснювались прокурорами органів прокуратури Запорізької області спільно з органами Національної поліції та СБУ.

Нагадаємо, раніше на Київщині правоохоронці викрили схему розкрадання на закупівлі дронів для ЗСУ на 2 мільйони гривень. Організатором виявився начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин.

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