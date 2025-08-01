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Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

По состоянию на 25 июля Центр оценивания функционального состояния человека уже обработал 1989 дел - 795 из них признаны необоснованными и отменены.

Всего проверяются 2630 дел должностных лиц из более чем 70 государственных органов. Кроме 795 отмененных решений еще в 400 случаях приняты новые решения — в 307 из них изменена группа инвалидности, в 93 — сроки.

Больше всего проверенных дел касается таких учреждений:

Государственная таможенная служба - 810 дел (572 рассмотрено, 236 отменено, 114 изменено);

Государственная налоговая служба - 518 дел (413 рассмотрено, 154 отменено, 89 изменено);

Органы прокуратуры — 448 дел (316 рассмотрено, 152 упразднено, 71 изменено, 46 человек вызвано на дообследование).

Как известно, по данным ДБР, фейковая инвалидность одного госслужащего стоила государству 100-200 тыс. грн в год.

Напомним, 19 декабря 2024 года Верховная Рада приняла в целом закон о ликвидации в Украине всех медико-социальных экспертных комиссий с 2025 года.

С 1 января в Украине заработала новая система оценивания повседневного функционирования человека (ОПФЛ), заменившая МСЭК. Новая модель базируется на прозрачных процедурах, цифровизации и объективных критериях оценки.