В Україні продовжує дешевшати популярна ягода
Вже шостий тиждень поспіль в Україні падають ціни на популярну ягоду. В середньому вартість змінилась приблизно на 15%
Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.
В Україні продовжується сезон збирання лохини. Це впливає на вартість ягоди: шостий тиждень поспіль ціни падають.
Сьогодні українські виробники пропонують лохину до продажу по 165-240 гривень за кілограм (3,95 – 5,75 долара за кілограм). Це на 15% менше в середньому, аніж було минулого тижня.
Нагадаємо, в Україні подешевшав кавун. Станом на 23 липня в середньому ціни впали до 5-14 гривень за кілограм. Це на 36% нижче, аніж було минулого тижня. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціна впала на 28%.
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