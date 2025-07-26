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Вже шостий тиждень поспіль в Україні падають ціни на популярну ягоду. В середньому вартість змінилась приблизно на 15%

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

В Україні продовжується сезон збирання лохини. Це впливає на вартість ягоди: шостий тиждень поспіль ціни падають.

Сьогодні українські виробники пропонують лохину до продажу по 165-240 гривень за кілограм (3,95 – 5,75 долара за кілограм). Це на 15% менше в середньому, аніж було минулого тижня.

Нагадаємо, в Україні подешевшав кавун. Станом на 23 липня в середньому ціни впали до 5-14 гривень за кілограм. Це на 36% нижче, аніж було минулого тижня. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціна впала на 28%.